البنتاغون: عملية القضاء على تجار المخدرات بدأت الآن

وقالت في إيجاز صحفي: "إذا كان الحديث يدور عن القضاء على تجار الإرهابيين، فيمكن القول إننا بدأنا للتو".في وقت سابق، بات وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث محط اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والدولية. وووفقا لصحيفة ، أمر الوزير بإعدام أفراد طاقم سفينة يُزعم أنها تحمل مخدرات، وتعرضت لهجوم من في منطقة البحر .وبحسب قام أميرال يعمل تحت إمرة وزير الحرب بيت هيغسيث بالإيعاز بشن ضربة ثانية ضد الناجين من الهجوم الأول على سفينة المخدرات المشتبه بها.وأفادت تقارير إعلامية بمقتل 11 شخصا في غارتين جويتين فقط نُفِّذتا مطلع سبتمبر. وكانت هذه أول عملية ضمن الحملة العسكرية المستمرة ضد المشتبه بهم في قضايا "إرهاب المخدرات"، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 80 شخصا.وتزعم أنها تخوض حربا فعلية ضد تجار المخدرات، وتصر على أن الأميرال ، رئيس الأمريكية حاليا، تصرف بشكل قانوني ومناسب عندما أمر بالضربة الثانية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "الأميرال برادلي تصرف بشكل كامل في إطار سلطته والقانون لضمان تدمير السفينة وإزالة التهديد للولايات المتحدة".أعرب الجمهوريون والديمقراطيون في عن قلقهم بالفعل. أطلق السيناتور الجمهوري تحقيقا في الحادثة، بينما زعم السيناتور الديمقراطي أن هيغسيث "يتنصل من المسؤولية". كما قال إن الضربات قد تُعتبر غير قانونية.