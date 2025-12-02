ترامب يتبرئ من اوكرانيا.. بايدن كان يوزع الأموال كالحلوى ولم نعد منخرطين

وقال أثناء جلسة : "الادارة السابقة قدمت (لأوكرانيا) 350 مليار دولار كما لو كانت حلوى، قدمنا الكثير منها نقدا والكثير معدات، لكنني لا أقدم أي شيء مجانا الآن".وأضاف: "نحن نحاول وقف الحرب في أوكرانيا، أوقفت ثماني حروب وسنوقف التاسعة، وأنا أهتم بالأشخاص الذين يموتون فأغلبهم شباب، 27 ألف شخص قتلوا من الأوكرانيين والروس الشهر الماضي".وتابع: "نحاول تسوية هذا الأمر (الأزمة الاوكرانية)، وناسُنا (ويتكوف وكوشنر) موجودون الآن في ليروا ما إذا كان بالإمكان إنهاؤها. ليست مسألة سهلة، دعوني أخبركم. يا لها من فوضى. إنها حرب لم تكن لتقع رئيسا".هذا ويعقد الرئيس الأمريكي جلسة لمجلس وزرائه في ، في وقت يجري فيه ويتكوف اجتماعا مع الرئيس الروسي في ، وتصاعد التوترات حول فنزويلا.وعلى الرغم من عدم الإعلان عن جدول أعمال رسمي مسبقا، فقد كان متوقعا أن يناقش ترامب ووزراؤه خلال الجلسة الجهود الجارية لإحلال السلام في أوكرانيا، والتي يشارك فيها المبعوث الخاص ويتكوف الموجود حاليا في موسكو وصهر الزعيم الأمريكي .وفي موسكو، بدأ الرئيس الروسي اليوم لقاء مع الوفد الأمريكي بقيادة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في قصر الكرملين، لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية.