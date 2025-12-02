ترامب بشأن الرسوم: نستخدمها كأداة لوقف الحروب

وقال خلال اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء: "ننتظر قرارا من ، وهذا مهم جدا بالنسبة لبلادنا، لأنهم لا يحترموننا فحسب، بل ونمنع أيضا اندلاع حروب بواسطة سياستنا التجارية".يذكر أن أعلنت منذ ربيع 2025 عن فرض الرسوم التجارية على العديد من الدول، بما فيها أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مثل وكندا والاتحاد الأوروبي وغيرها.وأصدرت في أغسطس الماضي حكما ينص على عدم وجود الصلاحيات لدى الرئيس لفرض الرسوم على الواردات، حسب قانون صادر في عام 1977، فيما يصر على أن الرئيس يتمتع بتلك الصلاحيات تحت قانون الحالات الطارئة المتعلقة بالأمن القومي.وأحيلت القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية لتحدد ما إذا كانت رسوم ترامب على الدول الأخرى تتجاوب مع التشريعات الأمريكية.