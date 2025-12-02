في باريس.. 17 ألف متظاهر احتجاجا على مشروع الموازنة

وشهدت العاصمة الفرنسية مظاهرات حاشدة احتجاجا على مشروع موازنة 2026 التي تتضمن إجراءات تقشفية وخفضا في الإنفاق العام.

وتستهدف المظاهرات مشروع الموازنة، الذي تعتبره النقابات "غير عادل اجتماعيا"، في وقت ستتواصل مناقشته حتى منتصف الجاري.



وأوضحت "لو فيغارو" أن " أحصى 17 ألف مشارك في المظاهرة في العاصمة".



وأشارت إلى أن "هذا العدد أقل بكثير من عدد المتظاهرين خلال الاحتجاجات المماثلة في سبتمبر وأكتوبر، حيث بلغت 55 ألفا و24 ألفا على التوالي، وفقا لوزارة الداخلية".



وأعلنت النقابات العمالية، الثلاثاء، عن تنظيم نحو 150 مظاهرة ومسيرة في مختلف أنحاء ، وانطلقت مسيرة في باريس ضمت عدة آلاف من الأشخاص حوالي الساعة الثانية ظهرا، ورفعت لافتات تحمل شعارات مثل: "نخفض النفقات، فلنغير النظام" و"من أجل ميزانية للتقدم الاجتماعي".