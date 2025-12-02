تقرير يكشف: ترامب ضغط على نتنياهو بشأن غزة وسوريا

وفي التفاصيل التي نشرتها "القناة 12" العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبيرين، طلب من مواصلة مساعدته في الحصول على عفو من الرئيس خلال مكالمة هاتفية بينهما يوم الاثنين.ووفقا للمسؤولين، أبلغ ترامب نتنياهو بأنه يعتقد أن مسألة ستحل، لكنه لم يعلن عن أي التزام باتخاذ إجراءات إضافية.وقال مسؤول أمريكي آخر، إن نتنياهو كان يأمل في تدخل إضافي، لكن ترامب يعتقد أنه بذل قصارى جهده بالفعل في الملف.وذكر مسؤول إسرائيلي أن ترامب هو أول من أثار مسألة العفو خلال المكالمة، واتفق الجانبان على إعادة مناقشة الأمر في اتصالات أو اجتماعات مستقبلية.وأفادت "القناة 12" بأن المكالمة تحولت سريعا إلى خلافات سياسية حساسة، ففيما يتعلق بغزة، إذ حث ترامب نتنياهو على أن يكون "شريكا أفضل" في دفع المراحل التالية من الاتفاق، وردّ نتنياهو بأنه "يبذل قصارى جهده".كما ضغط ترامب على بشأن المواجهة مع عناصر حماس المحاصرين في أنفاق رفح، متسائلا "لماذا يقتلون بدلا من السماح لهم بالاستسلام"، وفقا للمسؤولين الأمريكيين.وأوضحت التقارير أن نتنياهو رد بأن هؤلاء المسلحين يمثلون خطرا، وبالتالي يتم القضاء عليهم.وبخصوص ، يقول المسؤولون إن ترامب أعرب عن معارضته الواضحة لاستمرار العمليات الإسرائيلية هناك، وطلب من نتنياهو أن "يأخذ الأمر ببساطة" وتجنب الإجراءات التي قد تثير القيادة الجديدة في البلاد.وفي أعقاب المكالمة، خفف نتنياهو من لهجته العلنية بشأن سوريا، ملمحا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.واقترح نتنياهو أنه قد يسافر إلى البيت الأبيض قريبا لمناقشة القضايا بشكل مباشر مع ترامب، ورفض التعليق على التقرير.