قراصنة يخترقون البحرية الأوكرانية ويسلمون البيانات لروسيا

وتم الحصول على بيانات أفراد القوات المسلحة البحرية الأوكرانية نتيجة اختراق أحد أجهزة الكمبيوتر الشخصية التابعة لقيادة البحرية الأوكرانية.وكانت النيران قد اشتعلت في الناقلة "كايروس" التي ترفع علم غامبيا في 28 الماضي في على بعد 28 ميلا من السواحل التركية بسبب تأثير خارجي، وتم إخلاء طاقمها المكون من 25 فردا بنجاح، وتم إخماد الحريق على متن السفينة بعد قرابة يومين.وفي وقت لاحق، تعرضت ناقلة أخرى، "فيرات"، وعلى متنها 20 فردا من الطاقم، لهجمات بواسطة زوارق بحرية أوكرانية مسيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، كما تعرضت الناقلة الروسية "ميدفولغا-2" لهجوم يوم الثلاثاء في البحر الأسود، ولم يتضرر البحارة.