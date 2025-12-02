الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548872-639003108154469591.jpg
البابا: الكنيسة تقترح على حزب الله ترك السلاح
دوليات
2025-12-02 | 17:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
203 شوهد
قال البابا ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، إن الكنيسة تقترح على
حزب الله
اللبناني ترك السلاح والانخراط في الحوار.
وأوضح البابا في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن
الفاتيكان
يدعو جميع الأطراف المتصارعة إلى التخلي عن السلاح والعنف واللجوء إلى طاولة الحوار".
وقال البابا إن "الكنيسة تقترح على
حزب الله
ترك السلاح والانخراط في الحوار"، ونوه بأن اللقاءات السياسية خلال الزيارة جرت بعيدا عن الإعلام، وتركزت على تهدئة النزاعات الداخلية والدولية.
وبشأن الرسالة التي بعث بها حزب الله إلى البابا، قال الحبر الأعظم: "اطّلعت على رسالة حزب الله وأفضل عدم التعليق".
وأكد البابا أن الهدف الرئيسي من جولته هو تعزيز الحوار المسكوني ووحدة الكنائس في ذكرى مجمع نيقية.
وكان حزب الله قد وجه رسالة إلى
البابا لاوون الرابع عشر
، قبيل وصوله إلى
لبنان
.
وقال الحزب في الرسالة إنه يؤكد التمسك بالعيش الواحد المشترك، وبالديمقراطية التوافقية، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وبحرصنا على السيادة الوطنية وحمايتها، بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أيّ عدوان أو احتلال لأرضنا وبلدنا".
واختتم البابا أول جولة خارجية له كزعيم للكنيسة الكاثوليكية بإلقاء عظة أمام 150 ألف شخص في قداس عند الواجهة البحرية التاريخية لبيروت ناشد فيها لبنان معالجة الصراعات والأزمات السياسية والبؤس الاقتصادي المستمرين منذ سنوات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
حزب الله: سلاحنا جزء من قوة لبنان
10:58 | 2025-10-21
مقترح لنقل أسلحة حزب الله اللبناني إلى "طرف عراقي ضامن".. ما رأي واشنطن؟
09:02 | 2025-10-12
حزب الله ينظم أكبر تجمع كشفي في الذكرى الأولى لاغتيال السيد حسن نصر الله
05:30 | 2025-10-12
ساكو: الكنيسة الكلدانية ترفض أن يُمَثّل المسيحيين أشخاص مكشوفٌ فسادهم في الانتخابات
06:17 | 2025-10-09
