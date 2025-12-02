البابا: الكنيسة تقترح على حزب الله ترك السلاح

وأوضح البابا في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن يدعو جميع الأطراف المتصارعة إلى التخلي عن السلاح والعنف واللجوء إلى طاولة الحوار".وقال البابا إن "الكنيسة تقترح على ترك السلاح والانخراط في الحوار"، ونوه بأن اللقاءات السياسية خلال الزيارة جرت بعيدا عن الإعلام، وتركزت على تهدئة النزاعات الداخلية والدولية.وبشأن الرسالة التي بعث بها حزب الله إلى البابا، قال الحبر الأعظم: "اطّلعت على رسالة حزب الله وأفضل عدم التعليق".وأكد البابا أن الهدف الرئيسي من جولته هو تعزيز الحوار المسكوني ووحدة الكنائس في ذكرى مجمع نيقية.وكان حزب الله قد وجه رسالة إلى ، قبيل وصوله إلى .وقال الحزب في الرسالة إنه يؤكد التمسك ‏بالعيش الواحد المشترك، وبالديمقراطية التوافقية، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وبحرصنا ‏على السيادة الوطنية وحمايتها، بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أيّ عدوان أو احتلال لأرضنا ‏وبلدنا".واختتم البابا أول جولة خارجية له كزعيم للكنيسة الكاثوليكية بإلقاء عظة أمام 150 ألف شخص في قداس عند الواجهة البحرية التاريخية لبيروت ناشد فيها لبنان معالجة الصراعات والأزمات السياسية والبؤس الاقتصادي المستمرين منذ سنوات.