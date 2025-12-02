الأمم المتحدة تعتمد قرارا يخص الجولان السوري

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا سنويا يخص الجولان السوري.

وقالت وسائل إعلام دولية، "الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا سنويا يعلن عدم امتثال لقرار بشأن الجولان السوري".

وأضافت "الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا سنويا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967".

وسبق أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل" وسوريا تجريان محادثات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي، مضيفة، "يقضي الاتفاق بتعليق المطلب السوري باستلام مرتفعات الجولان، مقابل تسليم ومزارع إلى ".