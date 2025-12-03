تحركات "تغيير نظام فنزويلا".. الخارجية الامريكية: فنزويلا توفر موطئ قدم لإيران وحزب الله!

وقال وزير الخارجية الأميركي ، ان فنزويلا توفر موطئ قدم لإيران والحرس الثوري الإيراني وحتى ، مشيرا الى ان "نظام الرئيس الفنزويلي يسمح بتهريب الكوكايين والمخدرات المنتجة بكولومبيا عبر أراضي فنزويلا إلى ".وأضاف أن "النظام الفنزويلي مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها، وأن الرئيس الأميركي أصدر تفويضا بمهمة لمكافحة في المنطقة".ووصف تقرير نشرته قناة "سي إن إن" الأميركية إن "مغامرة ترمب في فنزويلا تخرج عن سيطرته"، مبينا ان دونالد ترمب تجد نفسها في مواجهة معضلة متصاعدة في فنزويلا، حيث تتعرض مغامرة تغيير النظام لخطر التحول إلى مستنقع استراتيجي وسياسي وقانوني".وكان قد اعلن اغلاق المجال الجوي في فنزويلا وفرض عقوبات قوية على فنزويلا من بينها اكثر من 100 مسؤول تتهمهم بالفساد والانتهاكات، وذلك بعد ان منح ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مهلة لمغادرة البلاد لتغيير النظام، الا ان المهلة انتهت يوم الجمعة الماضي.