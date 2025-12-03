العراق "معفي".. واشنطن تغلق باب الهجرة بوجه 19 دولة صنفتها "مثيرة للقلق"

وتعتزم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية "تعليق طلبات المزايا المعلقة" للأفراد من هذه الدول "بانتظار مراجعة شاملة، بغض النظر عن تاريخ الدخول"، وتشمل الدول الـ 19 ، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.كما تُعلّق المذكرة جميع طلبات ، بغض النظر عن جنسية صاحب الطلب، ريثما تُجرى مراجعة شاملة، وكان مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة، إدلو أعلن الأسبوع الماضي أن تُعلّق جميع قرارات اللجوء مؤقتًا "حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الأمني إلى أقصى درجة ممكنة".وتُلزم المذكرة بإجراء عملية "إعادة مراجعة شاملة"، تشمل مقابلات مُحتملة متعددة لتقييم "التهديدات المُحتملة للأمن القومي والسلامة العامة".وتأتي المذكرة بعد أيام قليلة من إطلاق النار على اثنين من أفراد في ، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث كان المُشتبه به في إطلاق النار، وهو مواطن أفغاني، قد عمل سابقًا مع في أفغانستان، ثم أُعيد توطينه في ولاية واشنطن في عهد السابق ، وحصل لاحقًا على حق اللجوء في ظل .