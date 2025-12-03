إلغاء اللقاء بين ويتكوف وكوشنر وزيلينسكي في بروكسل

وقال الصحفي نقلا عن مصادره إن " يعود إلى بلاده".وذكر موقع "أكسيوس" سابقا أنه بعد المفاوضات مع ، من المتوقع أن يلتقي ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي في أوروبا.وقال مصدر في دوائر مراقبة الحركة الجوية الأوروبية لوكالة "تاس" إن طائرة ويتكوف لم تتوقف في أوروبا، ووصلت إلى كندا.في حوالي الساعة 19:40 من مساء أمس الثلاثاء، استقبل الرئيس الروسي في الكرملين كلا من ويتكوف وكوشنر. ومن الجانب الروسي، شارك في الاجتماع مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأجنبية ورئيس الاستثمارات المباشرة الروسية، .واستمر اللقاء 5 ساعات، وبعد نهايته أعلن أوشاكوف أنه لم يتم التوصل إلى أي حلول وسط حتى الآن. مشيرا إلى أنه تمت مناقشة قضية الأراضي وآفاق تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا.