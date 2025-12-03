لهذا السبب.. روسيا تصدر تحذيرات لمواطنيها عند السفر إلى إيران



ـ دولي



أوصت في المواطنين الروس المسافرين إلى بالامتناع عن التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو أثناء تواجدهم في البلاد.





وجاء في بيان نشرته البعثة الدبلوماسية: انه "تجنبا لحدوث أي حوادث غير مرغوب فيها أو ارتكاب مخالفات قانونية غير مقصودة، نوصى بشدة المواطنين الروس، عند السفر إلى جمهورية ، بالامتناع عن التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل المرئي، والالتزام التام بأحكام التشريع المحلي، مع مراعاة الحذر واليقظة اللازمين".