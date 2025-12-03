تعيين سيمون كرم يشعل التحليلات.. هل دخل لبنان مرحلة التفاوض السياسي المباشر مع إسرائيل؟

العميد المتقاعد اعتبر في حديث لوسائل إعلام لبنانية، أن الخطوة تمثل تحوّلاً جوهرياً نحو التفاوض المباشر، مشيراً إلى أنّ إدخال شخصية مدنية رفيعة المستوى في هذا المسار "يعكس انتقال النقاش من الأمن إلى السياسة"، خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي شارك برئيس ، فيما اختار سفيراً سابقاً لدى .ياسين رأى أن الأيام المقبلة قد تظهر أن لبنان بدأ مساراً سياسياً جديداً قد يسحب فتيل الأزمة إذا تحققت الأهداف المطلوبة، لكنه شدد على أن التطبيع ما زال بعيداً وأن ما يجري يندرج حتى الآن ضمن إطار السعي إلى وقف إطلاق النار وترتيباته.في المقابل، بررت رئاسة الجمهورية اختيار كرم بخبرته الدبلوماسية وقدرته على التعامل مع الأطراف الدولية.ويُعرف كرم، ابن المولود عام 1950، بسيرته الدبلوماسية القصيرة في واشنطن وبمواقفه الداعية إلى دور أقوى للدولة و"النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية.وبحسب المعطيات، فإن إشراكه يهدف إلى تعزيز موقع لبنان داخل التي لم تتمكن حتى الآن من ضبط التوتر الحدودي المستمر.