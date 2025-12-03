الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تعيين سيمون كرم يشعل التحليلات.. هل دخل لبنان مرحلة التفاوض السياسي المباشر مع إسرائيل؟
دوليات
2025-12-03 | 07:41
تعيين سيمون كرم يشعل التحليلات.. هل دخل لبنان مرحلة التفاوض السياسي المباشر مع إسرائيل؟
دوليات
2025-12-03 | 07:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
377 شوهد
أثار تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني المشارك في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "الميكانيزم" موجة واسعة من التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، خصوصاً مع جلوس الوفد اللبناني والإسرائيلي في المكان نفسه للمرة الأولى منذ سنوات.
العميد المتقاعد
بسام ياسين
اعتبر في حديث لوسائل إعلام لبنانية، أن الخطوة تمثل تحوّلاً جوهرياً نحو التفاوض المباشر، مشيراً إلى أنّ إدخال شخصية مدنية رفيعة المستوى في هذا المسار "يعكس انتقال النقاش من الأمن إلى السياسة"، خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي شارك برئيس
مجلس الأمن القومي
، فيما اختار
لبنان
سفيراً سابقاً لدى
واشنطن
.
ياسين رأى أن الأيام المقبلة قد تظهر أن لبنان بدأ مساراً سياسياً جديداً قد يسحب فتيل الأزمة إذا تحققت الأهداف المطلوبة، لكنه شدد على أن التطبيع ما زال بعيداً وأن ما يجري يندرج حتى الآن ضمن إطار السعي إلى وقف إطلاق النار وترتيباته.
في المقابل، بررت رئاسة الجمهورية اختيار كرم بخبرته الدبلوماسية وقدرته على التعامل مع الأطراف الدولية.
ويُعرف كرم، ابن
جزين
المولود عام 1950، بسيرته الدبلوماسية القصيرة في واشنطن وبمواقفه الداعية إلى دور أقوى للدولة و"النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية.
وبحسب المعطيات، فإن إشراكه يهدف إلى تعزيز موقع لبنان داخل
اللجنة الدولية
التي لم تتمكن حتى الآن من ضبط التوتر الحدودي المستمر.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
