شرط من الكرملين في مفاوضاته مع أمريكا بشأن أوكرانيا.. ماذا طلبت روسيا؟

وقال المتحدث باسم الكرملين ، اليوم الأربعاء، "كلما أجريت تلك المحادثات بهدوء، كانت مثمرة أكثر "، بعد اجتماع مطول بين الرئيس الروسي والمفاوضين الأمريكيين في .وقال بيسكوف: "سوف نتمسك بهذا المبدأ ونأمل أن يتمسك به أيضا نظراؤنا الأمريكيون"، بحسب" تاس".ورغم أن المحادثات التي أجريت أمس الثلاثاء لم تسفر عن اتفاق، لم يرد بيسكوف ترجمتها على أنها رفض لخطة السلام الأمريكية.وتابع: "نحن مستعدون للقاء بقدر ما هو مطلوب للتوصل لتسوية للسلام".وقال إنه سيتم ترتيب إجراء مكالمة هاتفية أخرى بين ونظيره الأمريكي في أي وقت.وخلال لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف السادس مع بوتين، أوضح وضع الاعتبارات الأمريكية للسلام. وللمرة الأولى كان برفقته في الكرملين صهر ، .