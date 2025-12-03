خط مخصص للإبلاغ عن الأخبار "المزيفة".. البيت الأبيض مهتم

وأوضحت أن الخدمة التي سميت "Media Bias Offender Tip Line، خط الإبلاغ عن مرتكبي جرائم التحيز الإعلامي، تهدف لمساءلة وسائل الإعلام التي تنقل أخبارا غير موثوقة، والاستعانة بمساعدة الجمهور لمحاربة التحيز والتضليل"حسبما أكد .هذا وأطلقت في وقت سابق، مبادرة غير مسبوقة بإنشاء قسم خاص على موقع البيت الأبيض تحت عنوان "قاعة عار المخالفين"، تدرج فيه وسائل الإعلام المشتبه بنشرها أخبارا ومعلومات "كاذبة ومضللة".وظهرت على الصفحة الجديدة قائمة رئيسية ضمت صحيفة " "، و" نيوز"، و"سي إن إن"، و" "، مع إشارة إلى أن هذه الوسائل الإعلامية "تم ضبطها من قبل البيت الأبيض وهي تنشر قصصا كاذبة ومضللة".وتصنف قائمة المتصدرين حاليا صحيفة " بوست" في المركز الأول، بينما احتلت شبكتا "إم إس إن بي سي" و"سي بي إس نيوز"، المركزين الثاني والثالث.ويعد إطلاق الصفحة الإلكترونية أحدث تصعيد في هجمات المستمرة على وسائل الإعلام، ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية ضد صحيفتي "وول " و" تايمز"، وتسويات قانونية مع شبكتي "إي بي سي" و"سي بي إس"، وإشاراته المتكررة إلى كبرى وسائل الإعلام بوصفها "عدو الشعب".