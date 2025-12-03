عقوبات جديدة من الخزانة الامريكية على فنزويلا

أعلنت الأمريكية اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بفنزويلا.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بفنزويلا".

وأوضحت، أن "العقوبات الجديدة تشمل كيانات وأشخاص لها صلة بفنزويلا".

