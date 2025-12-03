الخارجية الأميركية: يجب منع الفصائل المسلحة من انتهاك سيادة العراق

وقال ريغاس خلال افتتاح مبنى القنصلية الأميركية في ، وتابعته ، "ندعو لمنع الفصائل المسلحة من تقويض الاستقرار وانتهاك سيادة ".فيما ذكرت ‌‏السفارة الأميركية بالعراق ان "الجماعات المسلحة تقوض سيادة العراق"، لافتا الى ان "هذه الجماعات تهدد حياة الأميركيين والعراقيين".