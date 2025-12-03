رئيس البرازيل: ترامب في الواقع لا يشبه التلفزيون.. يملك شخصيتين

ووفقا للرئيس البرازيلي، ينجح الرئيس في كل محادثة، في مفاجأة محاوره.وأضاف : "لأنك ترى عادة ترامب على شاشة التلفزيون متوترا للغاية. أما في الواقع، فهو شخص مختلف.. هناك ترامبان: واحد على شاشة التلفزيون، والآخر في الواقع".يوم أمس قال ترامب، إنه ناقش العقوبات الأمريكية الحالية ضد مع الرئيس لويس إيناسيو لولا في محادثة وصفها الزعيم الأمريكي بأنها جيدة.وتم خلال الاتصال المذكور، بحث ومناقشة قضايا التجارة والاقتصاد ومكافحة الجريمة المنظمة.في 23 ، دعا لولا دا سيلفا إلى منع اندلاع مواجهة عسكرية في منطقة البحر وفنزويلا. كما أعلن عن خططه لمناقشة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي مع .في أوائل أكتوبر الماضي، أجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا، أعادا من خلاله الحوار في ظل توتر العلاقات إثر فرض ترامب رسوما جمركية على المنتجات البرازيلية وقيودا على مسؤولين برازيليين. واتفق الزعيمان على الاجتماع شخصيا في المستقبل القريب.