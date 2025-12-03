القيادة المركزية الامريكية: المسيرات التي نشرناها في الشرق الأوسط ذات قدرات عالية المدى

وقالت القيادة في بيان تابعته ، ان "نشر قوة المسيرات في الشرق الأوسط يهدف لتعزيز قدرة قواتنا على الردع"، مبينة ان "المسيرات التي نشرناها صناعة أميركية وقادرة على تحقيق كافة الأهداف العملياتية".وأضاف ان "نشر المسيرات في المنطقة يبعث رسالة تؤكد حرصنا على نشر الاستقرار وتعزيز الردع"، مشيرا الى ان "المسيرات التي سننشرها عالية المدى والقدرات لتأدية كافة المهام".وذكر ان "حيازة دول وجماعات مسلحة لتكنولوجيا المسيرات كان مصدر قلق لنا والآن قلبنا المعادلة"، لافتا الى "اننا نعمل مع شركائنا لتحقيق الاستقرار وضمان الأمن في المنطقة".وذكر ان "المسيرات الهجومية التي سننشرها تهدف لتزويد جنودنا بأفضل الأدوات"، موضحا ان "فرق المسيرات تم نشرها في المنطقة بالفعل ولكن الإعلان عن ذلك تم اليوم".