رئيس وزراء لبنان: محادثات وقف إطلاق النار ليست مفاوضات سلام

وأوضح سلام أن "أي عملية تطبيع محتملة مع يجب أن تلي تحقيق اتفاقية سلام شاملة"، مشيرا إلى أن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءا من هذه العملية التطبيعية المستقبلية وليست خطوة منفصلة تسبق السلام.كما شدد رئيس الحكومة على أن التطبيع مرهون بالالتزام بمبادرة السلام العربية لعام 2002، قائلا: "إذا التزمت بمبادرة السلام العربية لعام 2002 فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".وربط سلام أيضا بين استكمال السيادة الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة، مذكرا بأن المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة لن تكتمل دون انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها.وفي إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الهدوء، أعرب سلام عن انفتاح على قيام قوات أمريكية وفرنسية بالتحقق من المخاوف المتعلقة بمستودعات الأسلحة المتبقية في جنوب البلاد.كما عبر عن أمله في أن تسهم مشاركة ممثلين عن المدنيين في الآليات الميدانية في تهدئة التوتر الحالي، وأكد أن لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء البدائل المحتملة المتعلقة بقوات اليونيفيل العاملة في المنطقة.