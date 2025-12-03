الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
رئيس وزراء لبنان: محادثات وقف إطلاق النار ليست مفاوضات سلام
دوليات
2025-12-03 | 12:09
المصدر: روسيا اليوم
رئيس وزراء لبنان: محادثات وقف إطلاق النار ليست مفاوضات سلام
دوليات
2025-12-03 | 12:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
58 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
اللبناني
نواف سلام
، أن المحادثات الجارية ضمن إطار لجنة وقف إطلاق النار على الحدود
اللبنانية
الجنوبية لا تعد مفاوضات سلام مع
إسرائيل
إطلاقا.
وأوضح سلام أن "أي عملية تطبيع محتملة مع
إسرائيل
يجب أن تلي تحقيق اتفاقية سلام شاملة"، مشيرا إلى أن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءا من هذه العملية التطبيعية المستقبلية وليست خطوة منفصلة تسبق السلام.
كما شدد رئيس الحكومة
اللبنانية
على أن التطبيع مرهون بالالتزام بمبادرة السلام العربية لعام 2002، قائلا: "إذا التزمت بمبادرة السلام العربية لعام 2002 فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".
وربط سلام أيضا بين استكمال السيادة الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة، مذكرا بأن المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة لن تكتمل دون انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الهدوء، أعرب سلام عن انفتاح
لبنان
على قيام قوات أمريكية وفرنسية بالتحقق من المخاوف المتعلقة بمستودعات الأسلحة المتبقية في جنوب البلاد.
كما عبر عن أمله في أن تسهم مشاركة ممثلين عن المدنيين في الآليات الميدانية في تهدئة التوتر الحالي، وأكد أن لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء
مجلس الأمن الدولي
البدائل المحتملة المتعلقة بقوات اليونيفيل العاملة في المنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
