ترامب يمنح عفوا شاملا لنائب ديمقراطي وزوجته

ويعد منح لعضو كونغرس ديمقراطي حالي خطوة مفاجئة للغاية من الرئيس الجمهوري، رغم أن قد منح سابقا عفوا لعدد من المسؤولين الديمقراطيين السابقين.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن "سلمت نظام العدالة" وقدمت كويلار للمحاكمة بسبب انتقاده لسياسات الحدود التي وصفها بـ"الكارثة"، مضيفا: "بسبب هذه الحقائق وغيرها، أعلن هنا عن عفوي الكامل وغير المشروط عن النائب المحبوب من كويلار".وكان كويلار وزوجته قد اتهما في مايو 2024 بقبول رشاوى تقارب 600 ألف دولار مقابل التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية لصالح أذربيجان، ودعم مصالح بنك مكسيكي من خلال منع لوائح الإقراض يوم الدفع وتخفيف قوانين مكافحة غسل الأموال.