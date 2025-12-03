قتال واشتباكات.. ماذا يحصل في وادي حضرموت؟

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون محليون اقتحام عناصر من قوات اليوم الأربعاء مبنى القصر الجمهوري في مدينة سيئون جنوبي عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الأولى.وأضافت المصادر أن "قوات الجنوبي تمركزت في منطقة جثمة بهضبة سيئون، قبل أن تقصف مقر المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع وسط المدينة".وذكرت المصادر ذاتها أن " الانتقالي حاولت التقدم من جهة دوعن ووادي العين، لكن قوات الجيش تصدت لها".وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أطلقت عملية قالت إنها معركة تحرير وادي وصحراء حضرموت، وقالت المصادر إن "هذه القوات تمكنت من دخول مدينة سيئون مركز مديريات وسيطرت على المطار".وبحسب مصادر صحفية محلية، يشهد وادي حضرموت منذ صباح اليوم عمليات عسكرية واسعة تتخللها نيران مدفعية مكثفة.