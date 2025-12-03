وكشفت من هذه المجموعات الموالية لروسيا، على قائمة تضم 117 شخصا، من بينهم قادة وضباط صف وبحارة من اللواء رقم 385 للمسيرات البحرية في الأوكرانية.

وضمت القائمة أسماء 3 برتبة رائد بحري وهم قائد الكتيبة البحرية الأولى في اللواء ليشتشوك ، ونائب للدعم النفسي للأفراد لوبولوف دميتري، ونائب قائد الكتيبة لشؤون التسليح إيفدوكيمينكو ألكسندر، والملازم كوسوفيتس دميتري، رئيس قسم الاستطلاع في الكتيبة.

وقال ممثل مجموعة Beregini إن المسلحين من هذه القائمة هاجموا "عددا من الأهداف في ".



وفي وقت سابق، ذكر ممثلو المجموعات الثلاث أن عناصر اللواء الأوكراني رقم 385 للمسيرات البحرية، شاركوا في هجمات على شبه ونوفوروسيسك وجيليندزيك، وكذلك في الهجمات الأخيرة على ناقلة النفط الروسية ميدفولغا-2 في البحر الأسود.