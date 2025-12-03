الحوثيون يفرجون عن بحارة فلبينيين بوساطة عمانية

وأفادت جماعة " " الحوثية اليمنية، بالإفراج عن 9 بحارة فلبينيين، بمساع عمانية، بعد أن تم احتجازهم في سفينة بالبحر الأحمر في يوليو الماضي.وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن حكومة "التغيير والبناء" أفرجت اليوم عن طاقم سفينة "إيتيرنيتي سي" بوساطة عمانية، حيث جرى نقلهم من إلى العاصمة العمانية مسقط".وأضافت أن "البحارة الفلبينيين وعددهم تسعة هم طاقم السفينة التي تم استهدافها لمخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو الإسرائيلي في يوليو الماضي".ولم تعلن عُمان على الفور عن إطلاق سراح البحارة، إلا أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هبطت بالفعل في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لبيانات لتعقب الرحلات بحسب وكالة أسوشيتد برس.وكانت قد قالت أمس الثلاثاء، إنها تتوقع الإفراج عن البحارة الفلبينيين الذين يحتجزهم الحوثيون منذ يوليو الماضي، ووصفت في مانيلا البحارة بأنهم "محتجزون رهائن لدى الحوثيين" منذ الهجوم.