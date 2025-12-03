ترامب يكشف موقفه بشأن الترشح لولاية ثالثة

وأوضح خلال اجتماع بالبيت الأبيض، عندما سئل عن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة: "لن أكون أنا، سيكون شخصا يجلس على هذه الطاولة، على الأرجح قد يكونان اثنين من الجالسين على هذه الطاولة، ربما يترشحان معا".وكان يجلس إلى جانبي ترامب في الطاولة، نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وآخرون.ويعد فانس وروبيو هما الأكثر حظا لخلافة ترامب كمرشح للحزب الجمهوري.وجاءت تصريحات ترامب بعد أشهر من التلميح إلى إمكانية خوضه لفترة رئاسية ثالثة، لكن الدستور الأميركي يمنع ذلك.وينص التعديل 22 للدستور على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ومع ذلك ظل ترامب لشهورا يلمح إلى إمكانية الترشح للولاية الثالثة، وباع قبعات تحمل شعاره "ترامب 2028".