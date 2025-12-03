واشنطن تتحدث عن نتائج محادثات موسكو: كانت مثمرة

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر أن "اللقاء الذي جرى في كان مفصلا ومثمرا"، كما تم إبلاغ النتائج للجانب الأوكراني كذلك.وجرى اللقاء بين الجانبين مساء الثلاثاء في الكرملين، حيث ناقش الرئيس مع ويتكوف وكوشنر جوهر خطة السلام الأمريكية لمدة تقارب الخمس ساعات، ولم يتم التوصل إلى نسخة توافقية من الخطة، لكن الطرفين اتفقا على مواصلة العمل والامتناع عن كشف جوهر المحادثات.وضم الوفد الروسي خلال الاجتماع لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومساعد الرئيس أوشاكوف.وكان الوفد الأمريكي قد التقى بممثلي أوكرانيا قبل توجهه إلى موسكو، وتناولت المفاوضات وفقا لوسائل إعلام أجنبية، مواضيع حساسة مثل تبادل الأراضي وضمانات الأمن واستحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف ، دون التوصل إلى قرارات نهائية بشأن جميع القضايا المطروحة.