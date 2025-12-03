استقالة مسؤول بالاتحاد الأوروبي على خلفية فساد

وجاء في الموقع المذكور: "أعلن ستيفانو سانينو عن استقالته المبكرة من منصب لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول ، وذلك بسبب مشاركته في تحقيق مستمر حول الاشتباه في إساءة استخدام أموال ".ويوضح الموقع أن سانينو أكد أنه تم استجوابه حول أحداث وقعت خلال الفترة التي شغل فيها منصب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.في الوقت نفسه، شدد المسؤول على ثقته في العدالة وأن كل شيء لابد وينكشف.