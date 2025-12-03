روسيا تعلن تدمير 37 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت ، عن تدمير 37 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مناطق روسية في غضون ثلاث ساعات.

وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من الساعة الثامنة مساء حتى الحادية عشرة ليلا بتوقيت ، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 37 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان "31 منها فوق أراضي وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج ونفس العدد فوق مقاطعة روستوف على الدون".