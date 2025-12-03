مقتل شخص بإطلاق نار داخل قاعة طعام في واشنطن

وقال قائد شرطة مقاطعة في مؤتمر صحفي، إن عناصر الشرطة استجابوا لبلاغ عن إطلاق نار قبل الظهر بقليل وعثروا على ضحية واحدة وهو رجل وقد لقي حتفه.وأضاف نادر أن المحققين يعملون على تحديد ملابسات الجريمة، مشيرا إلى أن قوات الأمن تبحث عن مطلق النار الذي تم تصويره بالفيديو.وأكد قائد شرطة مقاطعة برنس جورج خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا.وذكر أن مطلق النار ذهب إلى قاعة الطعام للبحث على الضحية الذي كان يطلب الطعام عندما ظهر المشتبه به وفتح النار عليه، موضحا أن المتهم والضحية لم يتبادلا أي كلمات قبل إطلاق النار.