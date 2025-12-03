فرنسا: نواجه تهديدا مع اقتراب موسم الأعياد

وفي مذكرة وجهها الأربعاء إلى المحافظين ورؤساء ، أمر "بتعزيز الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد".وقال في المذكرة: "نظرا للمستوى المرتفع للغاية للتهديد الإرهابي، أطلب منكم الحفاظ على أقصى درجات اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد".ودعا وزير الداخلية إلى " الكاملة لأجهزة الاستخبارات للكشف عن التهديدات الإرهابية والوقاية منها، وإذا لزم الأمر، إحباطها".وتذكّر الرسالة وفق صحيفة "لوفيغارو"، أن "أسواق عيد الميلاد هي أماكن للتجمعات الشعبية والرمزية التي قد تكون هدفا لأعمال عنف أو احتجاجية، كما حدث في الهجمات في ستراسبورغ في 11 2018، وفي في 20 ديسمبر 2024".وأشار الوزير فيما يتعلق بالأحداث التي من المحتمل أن تجمع عددا كبيرا من المشاركين، إلى ضرورة ينبغي اتخاذ التدابير الإدارية لضمان ظروف أمنية مثالية (أوامر تمنع وتحد من وقوف السيارات وحركة المرور وما إلى ذلك).