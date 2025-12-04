الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
مقتل ياسر أبو شباب في قطاع غزة.. من هو?
دوليات
2025-12-04 | 08:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
320 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الخميس بمقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع
إسرائيل
في قطاع
غزة
، فيما تتضارب الأنباء حول الجهة التي اغتالته.
فقد ذكر موقع srugim العبري إن أبو شباب قتل على يد عناصر من "حماس" في جنوب القطاع، بينما أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون للقناة 13 إنه قتل في اشتباكات بين العشائر.
يشار إلى أن ياسر أبو شباب فلسطيني ولد عام 1990 في رفح جنوب قطاع
غزة
، ينتمي إلى
قبيلة
الترابين، كان معتقلا قبل السابع من أكتوبر 2023 بتهم جنائية من بينها الاتجار بالمخدرات والسرقة، وأطلق سراحه عقب قصف
إسرائيل
مقرات
الأجهزة الأمنية
.
وبرز اسمه بعد استهداف
كتائب عز الدين القسام
قوة من "المستعربين" شرق رفح، تبين أن معها مجموعة من العملاء المجندين لصالح إسرائيل ويتبعون مباشرة لما وصفته المقاومة بـ"عصابة ياسر أبو شباب".
وشكل ياسر أبو شباب قوة خاصة في مدينة رفح، الواقعة تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، بزعم تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى بعض مناطق قطاع غزة، وذلك قبل أن تُغلق إسرائيل المعابر بشكل كامل وتمنع تدفّق المساعدات إلى القطاع.
وفي بداياتها، أطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "
جهاز مكافحة الإرهاب
"، قبل أن تظهر لاحقا في 10 مايو 2025 تحت مسمى "القوات الشعبية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
