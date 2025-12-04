وكرر أيضا مزاعم لا أساس لها من بشأن انتقالها إلى البلاد، وهو ما ردت عليه الأخيرة في تصريحات إعلامية لها تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي العالمية.وفي مقطع فيديو انتشر بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت السياسية الأمريكية من أصل صومالي ، وهي ترد على وتهاجمه بشدة، واصفة إياه بأنه "رجل عجوز فقد عقله، وتتمنى أن يحصل على المساعدة للعلاج".وبسؤالها من قبل أحد الصحفيين الأمريكيين في مؤتمر صحفي عن هل تنوي العودة إلى بلادها الأصلي الصومال، ردت إلهان عمر قائلة: "سأبقى هنا أطول من وقت ترامب ذاته".من هي إلهان عمر؟إلهان عمر هي سياسية أمريكية من أصل صومالي، تبلغ من العمر 43 عاما، ومثلت عن في ولاية منذ عام 2019، وتعرضت حينها لحملة سخرية واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء اليمين عنها وعن المهاجرين من الصومال.إلهان عمر من مواليد شهر أكتوبر عام 1982 بالصومال، وقد درست في جامعة ولاية وحصلت على السياسية والدراسات الدولية من .وتعتبر عمر أول امرأة مسلمة من أصل صومالي تشغل منصبا تشريعيا في ، وهي أول نائبة صومالية أمريكية أيضًا بالبلاد، وواحدة من أول امرأتين مسلمتين تُنتخبان لعضوية الكونجرس.وعن حالتها الاجتماعية فهي متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، وقد انتقلت إلى مع عائلتها عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، وكانت أشقائها الستة.