https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549074-639004540127916507.webp
ترامب وصفها بـ"القمامة" وردت بـ"العجوز".. من هي السياسية الأمريكية إلهان عمر؟
دوليات
2025-12-04 | 09:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
281 شوهد
شن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
هجمة قوية على عضوة الكونجرس الديمقراطية
إلهان عمر
، مشيرا إلى أنّها جاءت إلى
الولايات المتحدة
بطريقة غير شرعية ووصفها في حديثه بـ"القمامة".
وكرر
ترامب
أيضا مزاعم لا أساس لها من
الصحة
بشأن انتقالها إلى البلاد، وهو ما ردت عليه الأخيرة في تصريحات إعلامية لها تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي العالمية.
وفي مقطع فيديو انتشر بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت السياسية الأمريكية من أصل صومالي
إلهان عمر
، وهي ترد على
دونالد ترامب
وتهاجمه بشدة، واصفة إياه بأنه "رجل عجوز فقد عقله، وتتمنى أن يحصل على المساعدة للعلاج".
وبسؤالها من قبل أحد الصحفيين الأمريكيين في مؤتمر صحفي عن هل تنوي العودة إلى بلادها الأصلي الصومال، ردت إلهان عمر قائلة: "سأبقى هنا أطول من وقت ترامب ذاته".
من هي إلهان عمر؟
إلهان عمر هي سياسية أمريكية من أصل صومالي، تبلغ من العمر 43 عاما، ومثلت
الولايات المتحدة الأمريكية
عن
الدائرة الخامسة
في ولاية
مينيسوتا
منذ عام 2019، وتعرضت حينها لحملة سخرية واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء اليمين عنها وعن المهاجرين من الصومال.
إلهان عمر من مواليد شهر أكتوبر عام 1982 بالصومال، وقد درست في جامعة ولاية
داكوتا الشمالية
وحصلت على
بكالوريوس العلوم
السياسية والدراسات الدولية من
جامعة مينيسوتا
.
وتعتبر عمر أول امرأة مسلمة من أصل صومالي تشغل منصبا تشريعيا في
الولايات المتحدة
، وهي أول نائبة صومالية أمريكية أيضًا بالبلاد، وواحدة من أول امرأتين مسلمتين تُنتخبان لعضوية الكونجرس.
وعن حالتها الاجتماعية فهي متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، وقد انتقلت إلى
أمريكا
مع عائلتها عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، وكانت
أصغر
أشقائها الستة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
-A
