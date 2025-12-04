Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا تخطف تعادلا قاتلا من قطر في كأس العرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

دوليات

2025-12-04 | 10:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
41 شوهد

أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، بوقوع غارات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت بلدة محرونة في أحدث جولة من التصعيد العسكر جنوب البلاد.

وأعلنت مصادر أمنية محلية أن القصف طال أيضا بلدة جباع، في وقت كثفت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية من وتيرة ضرباتها على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات جوية على "أهداف إرهابية تابعة لحزب الله" في المنطقة، مؤكدا أن عملياته تهدف إلى "إحباط الهجمات الاستباقية" ضد الأراضي الإسرائيلية.
كما جدد الجيش الإسرائيلي إطلاق تحذيرات دعا فيها السكان إلى إخلاء مبان في بلدتي المجادل وبرعشيت، في خطوة تسبق عادة شن غارات مكثفة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Play
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Play
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Live Talk
Play
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
Play
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
Play
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
Play
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
Play
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
Play
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
Play
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
Play
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
الأكثر مشاهدة
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Play
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Play
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Live Talk
Play
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
Play
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
Play
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
Play
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
Play
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
Play
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
Play
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
لقطات
Play
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
Play
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01

اخترنا لك
إيران ينتقد بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث
13:30 | 2025-12-04
ترامب يعلن عن تسوية للحرب بين الكونغو ورواندا
13:19 | 2025-12-04
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريف درعا السوري
12:40 | 2025-12-04
بوتين: روسيا تريد إنهاء الحرب التي شنها الغرب ضدها
12:20 | 2025-12-04
وفاة الطفلة ميرال البلوشي.. ما هو مرضها؟
09:10 | 2025-12-04
ترامب وصفها بـ"القمامة" وردت بـ"العجوز".. من هي السياسية الأمريكية إلهان عمر؟
09:06 | 2025-12-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.