بوتين: روسيا تريد إنهاء الحرب التي شنها الغرب ضدها

أعلن الرئيس الروسي ، الخميس، أن بلاده تريد إنهاء الحرب التي شنها الغرب ضدها.

وقال في تصريحات صحافية، إن " تريد إنهاء الحرب التي شنها الغرب ضدها بأيدي أوكرانيا"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ليست بداية الحرب بل محاولة لإنهائها.

كما أوضح أن روسيا تحاول حل الوضع في أوكرانيا سلميا منذ ثماني سنوات.



وأضاف الرئيس الروسي أن " كان يعلن عن سعيه للسلام، لكنه في النهاية بدأ يضع مصالح المجموعات القومية فوق مصالح شعب أوكرانيا"، مؤكدا أن "الأفضل للسلطات في هو أن تدرك أن المفاوضات هي أفضل طريقة لحل المشكلات".