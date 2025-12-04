قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريف درعا السوري

وقالت الإخبارية السورية، "مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق 4 قذائف على أطراف بلدة كويا في ريف درعا الغربي".

وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أكد، قبل أيام، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية ليست سوى استفزازات متعمَّدة تهدف إلى جرّ إلى مواجهة عسكرية شاملة.