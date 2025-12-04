ترامب يستضيف توقيع اتفاقية سلام بين الكونغو ورواندا

استضاف الرئيس الأمريكي مراسم توقيع اتفاقية سلام بين رئيسي جمهورية الديمقراطية ورواندا، في قمة عقدت في تهدف إلى إنهاء الصراع طويل الأمد في شرق الكونغو.





وعُقد حفل التوقيع في معهد جيه للسلام، حيث وصف ترامب الحدث بأنه "يوم عظيم" لأفريقيا والعالم، معربا عن ثقته في التزام القائدين بالاتفاقية لخلق مستقبل أكثر إشراقا.



وكان ترامب قد أشرف على توقيع وزيري خارجية البلدين على اتفاق سلام أولي في يونيو، وصفه آنذاك بـ"الانتصار المجيد".



وقد وقع الرئيس الكونغولي ونظيره الرواندي بول كاغاميه على الاتفاقية بحضور عدد من القادة الأفارقة، بينما أشاد كاغاميه بترامب كقائد "حيادي" و"براغماتي". وجاءت القمة في وقت شهد تصاعدا في القتال في شرق جمهورية الديمقراطية الغنية بالموارد.

من جانبه، أعرب تشيسكيدي عن "امتنان عميق وأمل واضح"، معرباً عن أمله في أن تحترم رواندا "نص وروح الصفقة".



وقادت المحادثات بين البلدين، على أمل أن يمهد حل النزاع الطريق لزيادة الاستثمارات الأمريكية في المنطقة الغنية بالموارد، وخاصة المعادن الأرضية النادرة الضرورية للتقنيات الحديثة.



وفي الحفل، قال ترامب إن سترسل "بعض من أكبر وأعظم شركاتنا إلى البلدين" للاستثمار في قطاع التعدين، مؤكداً أن "الكل سيجني الكثير من المال".