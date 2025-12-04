ترامب يعلن عن تسوية للحرب بين الكونغو ورواندا

أعلن الرئيس الأمريكي ، مساء الخميس، عن تسوية للحرب بين ورواندا.

وقال في تصريحات صحافية، "نضع تسوية لحرب كانت مستمرة منذ عقود في الديمقراطية ورواندا".

وأضاف "رئيسا الكونغو الديمقراطية ورواندا أمضيا وقتا طويلا يتحدثان لإنهاء الحرب وهذا يوم عظيم لبلديهما ولإفريقيا".

ولفت ترامب الى أن "هذا اتفاق سلام تاريخي سينهي أحد أطول الصراعات في العالم بحياة أكثر من 10 ملايين شخص"، مضيفا "نلتزم اليوم بوقف عقود من العنف وإراقة الدماء وبدء حقبة وئام وتعاون بين الكونغو الديمقراطية ورواندا".