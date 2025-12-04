إيران ينتقد بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث

وقال ولايتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الجزر الثلاث وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إضافة إلى حقل "أرش"، "جزء ثابت" من ، وإن "أي بيانات سياسية أو مواقف إعلامية لن تؤثر على هذه الحقيقة".وقال ولايتي إن لدى الإمارات "سياسات لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار".واعتبر ولايتي أن "تكرار لمواقفه بخصوص الجزر وحقل (أرش) لن يخدم استقرار المنطقة"، ودعا المجلس إلى عدم التركيز على المواقف الخاطئة.وشدد ولايتي على أن إيران "متمسكة بمبدأ الحوار والتعاون الإقليمي"، لكنها "ستقف بحزم في مواجهة أي مساس بسيادتها أو حقوقها التاريخية".