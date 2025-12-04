الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549094-639004731434606720.jpg
ثلاث دول تعلن انسحابها من "يوروفيجن" رفضا لمشاركة إسرائيل
دوليات
2025-12-04 | 14:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
182 شوهد
أعلنت
أيرلندا
وإسبانيا وهولندا انسحابها من مسابقة يوروفيجن 2026، احتجاجا على سماح المنظمين لإسرائيل بالمشاركة رغم الحرب المدمرة على
غزة
وانتهاكها قواعد التصويت.
وتعكس خطوة الانسحاب تناميا متزايدا في المواقف الأوروبية المناهضة لإسرائيل، وكانت الدول الثلاث ضمن مجموعة واسعة طالبت صراحة بإقصاء
إسرائيل
بسبب الجرائم في
غزة
، لكن اتحاد البث الأوروبي اختار الالتفاف على المطالب عبر إقرار "قواعد جديدة" بدلا من التصويت على مشاركتها.
هيئة البث الهولندية أفروتروس وصفت المشاركة في ظل "المأساة الإنسانية بغزة" بأنها تتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ العامة، مؤكدة أن الانسحاب خطوة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
أما هيئة البث
الإسبانية
، فأكدت أن قرارها كان حاسما منذ سبتمبر الماضي: "ستنسحب إسبانيا إذا شاركت إسرائيل"، معلنة أنها ستتوقف أيضا عن بث المسابقة بكل مراحلها.
وقالت الهيئة إنها قادت جهود الضغط داخل أوروبا لعزل إسرائيل، لكنها واجهت "رفضا غامضا" لطلبها إجراء تصويت سري، ما زاد "شكوكها تجاه الضغوط السياسية التي تحمي إسرائيل داخل المسابقة".
وتشير تقارير أوروبية إلى أن دولا أخرى مثل
سلوفينيا
وآيسلندا تتجه أيضا نحو الانسحاب، ما يكشف حجم الانقسام المتزايد في القارة الأوروبية بشأن الحرب في غزة، ويمثل رسالة سياسية واضحة بأن التطبيع الفني مع إسرائيل لم يعد مقبولا لدى شريحة واسعة من الرأي العام الأوروبي.
