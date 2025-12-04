البحرية الأمريكية: لم نصدر أي أوامر بقتل الأحياء على القوارب

وقال أمام المشرعين في : "إن بيت هيغسيث لم يصدر أي أوامر بقتل جميع من كانوا على متن قارب يشتبه باستخدامه في تهريب في المياه الدولية قرب فنزويلا".وأوضح برادلي بشكل قاطع أنه لم يتلق أي توجيه يدعو لعدم إظهار الرحمة أو "قتل جميع الأحياء".من جهته قال السيناتور الجمهوري ، رئيس : "إن الوزير تلقى أمرا مكتوبا ومفصلا بشأن العملية، ودافع عن صحة الإجراءات المتخذة".لكن النائب الديمقراطي جيم هيمز، العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أعرب عن قلقه الشديد بعد مقطع الفيديو الخاص بالضربة.وقال هيمز للصحفيين إن المشاهد كانت "من أكثر الأمور إزعاجا" التي رآها في خدمته العامة، مؤكدا أن الشخصين اللذين قُتلا كانا في وضع يائس، بلا قدرة على الحركة، وعلى متن قارب مدمر.يشار إلى أن اتهمت، السلطات الفنزويلية بعدم بذل جهد كاف في مكافحة تهريب المخدرات، ونشرت مجموعة من السفن بقيادة حاملة الطائرات فورد وغواصة نووية وأكثر من 16 ألف جندي في البحر .ومنذ سبتمبر الماضي، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 قاربا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.