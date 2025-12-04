وقال غروشكو في تصريحات صحفية: "أوروبا تسير على طريق الحرب الباردة، حيث يجتمع التخطيط العسكري العدواني مع السياسة العدوانية".

وأضاف "من الصعب جدا تخمين ما يجب أن يكون عليه مستوى الأشخاص في الغرب الذين يمكنهم اتخاذ قرارات سياسية لإيقاف هذه العجلة وجرها للخلف".وفي السياق، أشار غروشكو إلى أن العديد من القادة الأوروبيين تحدثوا بطريقة عبثية عن "الطبيعة العدوانية لروسيا"، وقد ساهمت ، رئيسة الدبلوماسية الخارجية الأوروبية، بشكل كبير في تعزيز هذا الشعور بالعبثية على هذه المنصة، حيث عادت فجأة في كلمتها الافتتاحية إلى فكرة أن (كما يزعم) قامت خلال الـ100 سنة الماضية بـ19 هجوما على دول مختلفة، بل وهاجمت العديد منها 3-4 مرات. وكثير من هذه التصريحات تثير الدهشة".