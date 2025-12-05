فوز مرشح متوفي في انتخابات النواب

وتوفي سعيد قبل ساعات من فتح باب التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات، التي ألغيت بقرار من .وأعلنت عن الحصر العددي لانتخابات 2025 في دائرة إمبابة والمغيرة، بعد إعادة الانتخابات فيها مرة أخرى.ووفقا للحصر العددي، يكون الفائز بالمقعد الأول لدائرة إمبابة للمرشح المستقل أحمد العجوز. أما المقعد الآخر، فسيكون إعادة بين المرشح المستقل نشوى الديب ومرشح مستقبل وطن وليد المليجي.