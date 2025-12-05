تصريح جديد من الخارجية الامريكية عن خلافة داعش بالعراق واغتيال قاسم سليماني

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع نيوز، وتابعته ، ان "استهداف لمنشآت النووية، كان تحقيقاً لمصالح وطنية ضد التطرف"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأمريكي قاد خلال ولايته الرئاسية الأولي والحالية جهود مكثفة في الحرب ضد التطرف".ورداً علي سؤال حول رؤيته للقضاء على خلافة في والعراق، وعملية اغتيال قاسم سليمانى وغيرها، قال وزير الخارجية الأمريكي: هذا ليس سلوكاً انعزالياً ولم تكن مغامرات.. كانت التهديدات تتطلب أن ترسل الولايات المتحدة قواتها العسكرية لحل تلك المشكلات، وهو تحديداً ما فعله لتحقيق مصالح وطنية للولايات المتحدة".وتابع ان "إيران كانت تمتلك المنشآت النووية، كنا نعرف ماهيتها، الا ان الرئيس شن حملة دقيقة لم تكن حربًا طويلة واستمرت العملية 24 ساعة القينا خلالها القنابل الخارقة للمخابئ وعدنا".واعتبر ان "تلك العمليات حرباً ضد التطرف"، لافتا الى ان "هذا التطرف أظهر رغبة لا تقتصر على احتلال جزء من العالم بل السعى إلى التوسع والسيطرة على المزيد من الأراضي والسكان، وهذا تهديد واضح ووشيك للعالم وللغرب عمومًا، وخاصةً للولايات المتحدة".وفي حزيران الماضي، نفذت الولايات المتحدة هجوماً ضد مواقع نووية إيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي ترامب حينها إنه تم قصف 3 مواقع نووية في إيران وتدميرها بنجاح، فيما قالت إن العملية جرت بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة في التخطيط للضربات، غير أن المسئولين الإيرانيين شككوا في نتائج تلك الضربة.حينها، قال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن العملية شارك فيها 125 طائرة عسكرية أمريكية، بما في ذلك سبع قاذفات شبح من طراز بي-2، ليتم استهداف ثلاث منشآت نووية هي فوردو ونطنز وأصفهان.