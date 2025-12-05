قوة أمريكية تقتل جاسوسا عمل لصالح قوات الشرع

وقال أقارب الضحية إن "خالد المسعود كان يتجسس على تنظيم " " لسنوات نيابة عن المتمردين الذين كان يقودهم الرئيس السوري أحمد الشرع، ثم عمل لاحقا مع الحكومة المؤقتة للشرع بعد سقوط الرئيس السابق قبل عام".وقال زميل أبحاث أول في مركز "سوفان" في المتخصص بالقضايا الأمنية واسم نصر، إن "وفاة المسعود قد تمثل انتكاسة كبيرة للجهود الرامية لمكافحة تنظيم داعش".وأضاف أن "المسعود كان يتسلل إلى التنظيم في البادية الجنوبية، إحدى المناطق التي لا تزال فيها بقايا التنظيم نشطة"، مشيرا إلى أن "المداهمة التي استهدفت المسعود نتجت عن غياب التنسيق بين التحالف ودمشق".ووقعت المداهمة في الضمير، شرق دمشق على أطراف ، واستيقظ السكان حوالي الساعة الثالثة فجرا على صوت عربات ثقيلة وطائرات.وقال السكان إن "القوات الأمريكية نفذت المداهمة بالتعاون مع الجيش السوري الحر، وهو فصيل معارض تلقى تدريبات أمريكية وكان يقاتل ضد الأسد، ويخضع حاليا رسميا لإشراف ".وأوضح المسعود، ابن عم الضحية، أنه "فتح بابه ورأى سيارات هامفي تحمل أعلام ".وأضاف: "كان هناك شخص على سطح واحدة منها يتحدث العربية بلكنة مكسرة وأشار إلى رشاش وأشعة ليزر أخضر وقال لنا أن نعود إلى الداخل".وقالت والدة المسعود، صباح الشيخ الكيلاني، إن "القوات حاصرت منزل ابنها المجاور حيث كان مع زوجته وخمس بنات وطرقوا الباب"، موضحة أن "المسعود أخبرهم بأنه تابع للأمن العام، التابع لوزارة الداخلية السورية، لكنهم اقتحموا الباب وأطلقوا النار عليه، ثم أخذوه وهو جريح".وأضافت أن "المسؤولين الأمنيين أخبروهم لاحقا أنه تم إطلاق سراحه لكنه في المستشفى، ثم طلبت العائلة استلام جثته، ولم يتضح متى توفي".وقالت والدته: "كيف مات؟ نحن لا نعرف، أريد أن يتحمل المسؤولون الذين أخذوه من أطفاله المسؤولية".وتعتقد عائلة المسعود أن استهدافه كان نتيجة معلومات استخباراتية خاطئة قدمها أفراد من الجيش السوري الحر.وقال ابن عم المسعود إن "خالد المسعود عمل سابقا مع ، في منطقة إدلب شمال قبل سقوط الأسد، ثم عاد إلى دوماير وعمل مع أجهزة الأمن في حكومة الشراء المؤقتة".وأكد مسؤولان أمنيان سوريان ومسؤول سياسي، أن "المسعود كان يعمل مع الحكومة المؤقتة في دور أمني، وقال اثنان منهم إنه شارك في جهود مكافحة تنظيم الدولة".وأشارت التقارير الإعلامية الأولية إلى أن "الغارة أسفرت عن اعتقال مسؤول في تنظيم داعش، لكن ، التي عادة تصدر بيانات عند مقتل أو اعتقال أعضاء التنظيم، لم تعلن شيئا".وقال مسؤول دفاعي أمريكي، عند سؤاله عن الغارة وأهدافها وما إذا كانت منسقة مع ، "نحن على علم بهذه التقارير لكن لا نملك أي معلومات نقدمها".