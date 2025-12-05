شركة تهدي موظفيها سيارات بورش ورحلات الى جزر البهاما

وذكرت الشركة، التي تمتلك مكاتب في دبلن ودبي وأستراليا، أنها "تتلقى شهريا مئات الترشيحات لأكثر موظفين تقديما للمساعدة، أحدهما في والآخر خارجها، كما تدعو موظفيها الدوليين لحضور الحفلة السنوية".ويقوم كل مدير شهريا بترشيح أفضل أداء ضمن فريقه، لتجمع في نهاية العام إجمالي الأصوات لأفضل أداء وأكثر الموظفين مساعدة، ويتم على أساسها اختيار الشخصين اللذين سينالان الجائزة.وغالبا ما تقدم الشركة موديلا كهربائيا، لكنها قدمت في السابقة سيارة "بورش باناميرا" بقيمة 125 ألف دولار.ولم تعلن الشركة بعد عن موديل السيارة لهذا العام، لكنها أوضحت أن إحداها تبلغ قيمته 173 ألف دولار.وأشار الرئيس التنفيذي داني جنكينز إلى أن "هذه الجائزة بدأت عام 2021 كمكافأة عن أفضل أداء، لكنها أدت إلى خلق بيئة عمل تنافسية حادة".ونظرا لأهمية العمل الجماعي في قطاع الأمن السيبراني لنجاح الشركة، والتي تعمل على مدار الساعة بمتوسط استجابة 23 ثانية لأي استفسار من العملاء، تم تحويل المعيار ليركز على التعاون.وأضاف جنكينز أنه "يعمل قرابة 100 ساعة أسبوعيا، ويبقي هاتفه يعمل طوال الوقت استعداداً لأي طارئ".وساهم التطور في مجال في ازدهار قطاع الأمن السيبراني، ورفع الطلب على الكفاءات المؤهلة.وأكد أن "الشركة لم تقم بتسريح أي موظفين، بل وتوظف حالياً ما بين 40 إلى 50 شخصا شهريا".ورأى جنكينز أن "هذا الواقع يزيد من قيمة الاحتفاظ بالمواهب البارزة ومن يساهمون في تعزيز ثقافة العمل الإيجابية".وقبل الإعلان عن الفائزين بالسيارات، تُكرم الشركة ما بين 14 إلى 16 موظفا كوصيفين، وتقدم لهم رحلة نهاية أسبوع طويلة مدفوعة التكاليف بالكامل.وشملت تلك الرحلات في السابق رحلة بحرية إلى مع " كاريبيان"، وزيارات إلى ونيويورك.وتضم المجموعة عادة موظفين من أقسام مختلفة، ويحصل كل منهم على ميزانية إنفاق قدرها 2500 دولار خلال الرحلة.وتقدم "ThreatLocker" حوافز إضافية للمتميزين، فإلى جانب عمل معظم الموظفين لـ40 ساعة أسبوعيا، قد تتطلب الظروف العمل لـ18 أو 19 ساعة متواصلة لحل مشكلة طارئة.وفي هذه الحالات، أو عند تجاوز التوقعات، قد تمنح الشركة موظفيها تذاكر لمقاعد في صندوقها الدائم بملعب " كيا سنتر".وأكد جنكينز أن "نظام الجوائز والرحلات عزز من نجاح الموظفين، وأنه لم يغادر أي من الفائزين بالسيارات الشركة حتى الآن".