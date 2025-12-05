بالصور.. طفل بعمر 3 سنوات يدخل تاريخ الشطرنج الدولي

ويبلغ عمر اللاعب 3 سنوات و7 أشهر و20 يوما، ليتفوق بذلك على إنجاز مواطنه أنيش الذي دخل تصنيف فيده وهو أكبر منه بشهر واحد.وأوضح التقرير أن كوشفاهـا بدأ ممارسة الشطرنج قبل نصف عام فقط.وقال والده، سيدهارت سينغ كوشفاهـا:"لقد أتقن قواعد اللعبة بسرعة كبيرة، فقررنا أن نواصل تدريبه. قمنا بتعيين مدرب ونظمنا له حصص تدريب فردية."ولكي يحصل اللاعب على تصنيف دولي، يجب أن يهزم لاعبا ذا تصنيف معتمد.سارفاكيا تمكن من الفوز على ثلاثة لاعبين دوليين بعد ستة أشهر فقط من التدريب، ما أهله لدخول تصنيف رغم صغر سنه.وتلقى سارفايا تدريبات يومية تراوحت بين 4 و6 ساعات بإشراف مدربه الشخصي نيتين تشوراسيا والمدرب الوطني آكاش بياسي، اللذين انبهرا بموهبته الفطرية.وفي كانون الثاني الماضي، سجل لاعب الشطرنج الروسي رومان شوغدجييف، البالغ عشر سنوات، رقما قياسيا عالميا بعد أن أصبح لاعب في التاريخ يحصل على نقطة International Master لقب أستاذ دولي.