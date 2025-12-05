الرئيس اللبناني يكشف أسباب التوجه للتفاوض مع إسرائيل

وأضاف عون للوفد الذي يضم أعضاء : " مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين".وأكد عون للوفد الدولي أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمــــن لجنة "الميكانيزم" ليس لإرضاء ، بل لأنه لمصلحة لبنان.وقال : " لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية عندما التقيته في ، ونحن ملتزمون بهذا الخيار".وأكمل: "إن هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها على الأراضي واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق".وأضاف: "نأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".