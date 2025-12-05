الشيخ نعيم قاسم: لن نقبل بنزع السلاح والمشاركة بلجنة المكيانيزم تنازل مجاني

وقال الشيخ نعيم في كلمة متلفزة، إنه "لن نقبل بنزع سلاح "، مضيفا "أننا نتعاون مع ونحن معها كي تستمر في الاتجاه الدبلوماسي الذي اختارته".وأوضح أن "الحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصرا".وأكد الأمين العام لحزب الله: "لا علاقة لأمريكا بالسلاح واستراتيجية الدفاع وخلافات اللبنانيين"، مبينا ان "مشاركة مدني لبناني في لجنة المكيانيزم يخالف التصريحات الرسمية وهو تنازل مجاني".