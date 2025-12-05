لتشمل أكثر من 30 دولة.. ترامب يعتزم توسيع قيود السفر

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، ، في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج "إنغراهام أنجل"، على شبكة " نيوز"، إن العمل جارٍ لتحديث القائمة، دون الكشف عن عدد أو أسماء الدول المضافة.وأضافت: "الرئيس يواصل تقييم البلدان، الرقم سيتجاوز 30 دولة".وكان قد وقّع في يونيو/حزيران الماضي إعلانًا يمنع دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، ويفرض قيودًا متفاوتة على مواطني سبع دول أخرى، بدعوى مواجهة تهديدات أمنية واحتمال تسلل "إرهابيين أجانب".وتشمل هذه القيود كلًا من المهاجرين والزوار، بمن فيهم الطلاب ورجال الأعمال والسياح.وأوضحت نويم أن الدول التي ستُضاف إلى القائمة الجديدة هي تلك التي "تفتقر إلى حكومات مستقرة أو أنظمة قادرة على التحقق من هوية مواطنيها"، معتبرة أن السماح بدخول هؤلاء يشكل مخاطرة على الأمريكي.وتشير تقارير "رويترز" إلى أن الإدارة تدرس منذ أشهر توسيع الحظر ليشمل ما يصل إلى 36 دولة إضافية، استنادًا إلى مراسلات داخلية بوزارة الخارجية. لكن التطورات الأمنية الأخيرة عجّلت باتخاذ القرار، بعد حادثة إطلاق النار في العاصمة الأسبوع الماضي التي قُتل خلالها اثنان من .ووفقًا للمحققين، نفذ الهجوم مهاجر أفغاني دخل عبر برنامج لإعادة التوطين أُنشئ عام 2021.ردًّا على ذلك، لوّح ترامب بتعليق الهجرة "بشكل دائم" من جميع ما سماه "دول "، دون تحديد هذه الدول.ومنذ عودته إلى في يناير/كانون الثاني، كثّف ترامب إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك ترحيلات واسعة، وتعزيز الانتشار الأمني في مدن أمريكية كبرى، وتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية.ويرى مراقبون أن توسيع حظر السفر يعبّر عن انتقال الإدارة من التركيز على الهجرة غير القانونية إلى إعادة صياغة مسارات الدخول القانونية نفسها.ومن المتوقع أن تثير الخطوة الجديدة جدلًا دبلوماسيًّا وسياسيًّا واسعًا، إلى جانب تأثيرات محتملة على حركة السفر العالمية وبرامج التعليم والتجارة.