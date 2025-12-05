رسمياً.. ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام

الصفحة الرئيسية
مجموعة "أبو شباب" تكشف ملابسات مقتله في غزة
دوليات
2025-12-05 | 12:47
فاز الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بالنسخة الأولى من
جائزة
فيفا
للسلام، بحسب ما أعلن
الاتحاد الدولي لكرة القدم
.
وأوضح
الاتحاد الدولي
أن اختيار
ترامب
جاء تقديرًا لجهود ووساطات سياسية أسهمت في خفض التوترات الدولية خلال العام الماضى، ضمن معايير وضعتها لجنة الجائزة التي استحدثها الاتحاد هذا العام.
ويهدف
فيفا
من خلال الجائزة إلى تكريم الشخصيات التي لعبت دورًا في تعزيز الاستقرار العالمي، معتبرًا أن الرياضة وخاصة كرة القدم تمثل منصة عالمية لدعم قيم التعايش والتقارب بين الشعوب، وأثار منح الجائزة لترامب تفاعلات واسعة، إذ رحّب مؤيدوه بها، بينما عبّر آخرون عن استغرابهم من هذه الخطوة، معتبرين أن الجائزة تحمل أبعادًا سياسية غير معتادة في عالم كرة القدم.
